Giovedì 2 maggio la biblioteca comunale di Porto Torres “Pigliaru”, ospita l’iniziativa “Vado al massimo: i + 15 in biblioteca”, una serata dedicata a ragazze e ragazzi dai 15 anni in su.

L’appuntamento è alle 19 per un incontro durante il quale si cercherà di rispondere alle domande: «Esiste una biblioteca possibile per gli adolescenti? E se esiste, come dovrebbe essere?». E ancora: «È vero che gli adolescenti non leggono? E se è vero, perché non leggono?».

A rispondere a queste domande saranno le ragazze e i ragazzi, per individuare percorsi possibili e congeniali di libri, fumetti e graphic novel tra il cartaceo e il digitale.

Un modo per trascorrere un po' di tempo insieme all'insegna del confronto libero intorno al leggere, al perché e cosa leggere per una biblioteca anche a misura della generazione Zeta. L’iniziativa si inserisce nel progetto LaL-Legarsi alla Lettura che incrocia e abbraccia il mese di maggio dedicato ai libri.

