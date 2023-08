Via da questa sera alla rassegna Porto Cervo Libri, organizzata dal Consorzio Costa Smeralda.

La kermesse culturale, dopo l’anteprima di luglio che ha visto protagonista una storica consorziata smeraldina, la celebre giornalista di moda, costume e per molti anni direttrice di settimanali e periodici Silvana Giacobini, entra dunque nel vivo e terminerà a settembre dopo 7 incontri ed eventi speciali che non mancheranno di incuriosire i tanti cultori di narrativa e saggistica che seguono con interesse gli appuntamenti del cartellone.

Gli appuntamenti si terranno in varie location del borgo, dal suggestivo Sottopiazza, il cuore pulsante di Porto Cervo, crocevia di migliaia di persone che ogni anno si incontrano in uno dei luoghi di vacanze più conosciuti e apprezzati al mondo, alla piazza del Principe, accogliente luogo di aggregazione creato dalla famiglia Vinante.

GLI APPUNTAMENTI – Oggi alle 19.30 nel Sottopiazza il cartellone propone il lavoro della veterinaria più famosa d’Italia, Monica Pais, molto nota per la sua clinica dedicata agli amici animali e fondatrice della onlus “Effetto Palla”, autrice del libro “L’incendio del Bosco grande” edito da Longanesi presentato dalla giornalista Simonetta Selloni presidente di Assostampa Sardegna.

Evento speciale il 7 agosto: sotto i riflettori di Porto Cervo Libri l’imprenditore ed editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu, che presenterà la sua visionaria e documentata fatica letteraria dal titolo “Buongiorno SarDegna”.

«Passato, presente e futuro di un’isola dalle mille risorse, spesso depauperate o mai utilizzate. Le vicende della Sardegna raccontate con arguzia e capacità narrativa offrono uno scenario che scandaglia nel profondo vizi e virtù di un popolo che potrebbe essere protagonista della propria storia»: questi i temi principali del libro, che saranno illustrati con la consueta vivacità dal moderatore Enrico Pilia, vicecaporedattore delle cronache sportive e firma de L’Unione Sarda.

L’originale impianto del testo, che alterna un taglio romanzato a elementi di rigorosa saggistica, pone l’accento, in particolare, sull’espediente narrativo utilizzato dall’autore.

La storia della Sardegna viene, infatti, raccontata da una figura iconica della tradizione Isolana: nonno “Babay”, vecchio saggio e solenne patriarca, che con estrema dignità e, a tratti, con disincantata amarezza ritrae, dall’epoca nuragica ai nostri giorni, grandezza e vicissitudini del popolo Sardo.

L’opera contiene anche un’imponente mole di dati riguardanti l’Isola che Sergio Zuncheddu raccoglie e snocciola, fotografando un’impietosa immagine della prosaica condizione socio economica della Sardegna. Numeri impressi come uno stigma sulla pelle dei sardi ma anche possibili ambiti da valorizzare per generare sviluppo e arrivare al definitivo affrancamento dalla dipendenza economica dell’Isola.

La rassegna proseguirà con un altro debutto eccellente a Porto Cervo: il 10 agosto in Piazza del Principe alla stessa ora ci sarà Federico Palmaroli, il notissimo e corrosivo autore che spopola da anni con le sue immagini corredate da testi comici e irresistibili che ne hanno fatto un influencer da milioni di like.

Nessun italiano ormai può fare a meno di Osho e delle sue fotografie iconiche con battute esilaranti che Palmaroli attribuisce ai protagonisti ritratti solitamente con espressioni adeguate al tenore del dialogo immaginario.

Un’altra consorziata di lungo corso, Claudia Marin, presente a Porto Cervo fin dai suoi primi anni di vita sarà protagonista della kermesse smeraldina. Napoletana con ascendenze venete e con la Sardegna nel cuore vive da sempre a Roma. Firma di punta per QN, lo scorso mese di giugno ha pubblicato il suo ultimo lavoro per Iride-Rubbettino “Imperfezioni”, un romanzo familiare e individuale, come viene definito in modo quasi poetico nella quarta di copertina, che presenterà il 18 agosto assieme al condirettore di QN Raffaele Marmo.

Una giallista e romanziera d'eccezione è l’ultima ospite di agosto: Marina di Guardo presenterà il 27 agosto alle 19 in Piazza del Principe un campione di incassi come "Dress code, Rosso sangue" edito da Mondadori.

Attiva dal 2012 come scrittrice quando pubblica il suo primo romanzo, “L’inganno della seduzione”, nel 2017 l’autrice, nata a Novara ma di origini siciliane e saldamente radicata a Milano, mamma di tre bellissime ragazze anch’esse pienamente realizzate e molto note al grande pubblico, Chiara, Francesca e Valentina Ferragni, pubblica “Com’è giusto che sia”, che viene definito dal critico Gian Paolo Serino come “la rivelazione dell’anno”. Negli anni successivi dà alle stampe altri quattro lavori tra cui “La memoria dei corpi”, di cui sono stati venduti i diritti ad una casa cinematografica americana per trarne un film tv ed una versione per il grande schermo, mentre a fine ottobre uscirà il suo nono libro.

Chiusura in salsa isolana con un autore che non tutti sanno essere cagliaritano. Giornalista, autore televisivo, editorialista de L'Unione Sarda e tutta l'estate su LA7 con la trasmissione "In onda", Luca Telese, scrittore prolifico e storico tifoso e appassionato del Cagliari, presenterà il 5 settembre in Piazza del Principe alle 19 alcuni dei suoi ultimi libri. Argomenti i suoi cavalli di battaglia: dal calcio all'indimenticato Enrico Berlinguer.

Quattro giorni dopo, il 9 settembre, chiusura strepitosa con Marco Faccio, creativo celebre e pubblicitario illustre, solo per citare uno dei suoi recenti impegni è curatore dei social dei Maneskin, che presenterà nel sottopiazza alle 19, “Nero” il suo ultimo lavoro in uscita per le edizioni Read Red Road.

Come sempre l’ingresso a tutti gli incontri è libero e gratuito.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata