Scrivere per la pace. Dal 12 giugno al 28 luglio poeti amatoriali e professionisti di tutta Europa saranno presenti al Rahkolan kartano di Ikaalinen, Finlandia, per condividere le proprie opere dal forte messaggio di armonia e fratellanza in un periodo caratterizzato da crescenti tensioni globali. La manifestazione rientra nel progetto “Poesie per la Pace”, promosso dal Gruppo azione locale dell’Ogliastra in collaborazione con il Gal finlandese.

Un impegno comune, fatto di parole, che abbatta le barriere e permetta un futuro migliore attraverso il confronto culturale. Le poesie possono essere scritte in italiano, sardo o altre lingue europee in modo da esaltare l’inclusività e la ricchezza culturale del continente.

Da modelli liberi a versi più strutturati, gli artisti potranno condividere la loro visione della pace sottolineando l’importanza della coesione e della solidarietà. I testi dovranno essere sinceri e rifletteranno la diversità fra persone: ogni lavoro sarà accompagnato da una breve didascalia che ne dimostri l’autenticità e ne faccia capire l’ispirazione.

Tutti possono partecipare, gratuitamente. Basta mandare le proprie poesie all'indirizzo krista.antila@kankaanpaa.fi entro il 30 maggio.

