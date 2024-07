Una lunga ricerca sul campo in Palestina e Israele, dove Paola Caridi ha vissuto e lavorato per molto tempo, ha dato vita al saggio “Hamas”, pubblicato per la prima volta da Feltrinelli nel 2009 e uscito in una nuova versione nel 2023, dopo l’attentato del 7 ottobre. Con la perizia della storica e l’attenzione della cronista, Caridi ricostruisce la storia del movimento islamista, i cambiamenti attraverso cui è passato e la progressiva radicalizzazione maturata nei suoi quarant’anni di esistenza.

L’autrice presenterà l’opera nell’ex convento dei Cappuccini di Ploaghe lunedì 5 agosto alle 21. Al suo fianco, Francesco Manca, già funzionario dell'ONU, per anni al vertice politico dell'UNIFIL – la missione delle Nazioni Unite nel sud del Libano – esperto di politica internazionale e profondo conoscitore della situazione mediorientale. L’incontro è organizzato con il sostegno dei Comuni di Ploaghe e Codrongianos e in collaborazione con il Sistema bibliotecario Coros Figulinas, la cooperativa Comes, la casa editrice Feltrinelli, la libreria Koinè Ubik di Sassari e lo Studio Massaiu.

l libro. Dalla fondazione agli attentati del 7 ottobre. Nei suoi quarant’anni di esistenza, Hamas è passata attraverso il terrorismo e gli attentati suicidi, ha sfidato l’autorità di Yasser Arafat, è sopravvissuta all’eliminazione fisica di gran parte dei suoi dirigenti. Nel 2006 è arrivata al governo dell’Anp, democraticamente eletta dalla maggioranza dei palestinesi, ed è ritornata subito dopo in clandestinità, a seguito dell’embargo deciso da Israele e da una parte della comunità internazionale, Unione Europea e Stati Uniti in testa. Paola Caridi, giornalista e storica, si è trasferita nel Medio Oriente nel 2001, prima al Cairo e poi a Gerusalemme. È fondatrice ed è stata corrispondente di Lettera22, agenzia di stampa specializzata in politica estera. Socia dell’Istituto Affari Internazionali, si occupa da molti anni di storia politica contemporanea del mondo arabo.

