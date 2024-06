Doppio appuntamento domani, domenica 9 giugno, all’Orto Giardino Mariposa de Cardu, il progetto de il Crogiuolo nato in memoria di Luisa e Stefano Atzeni. La mattina è dedicata agli amanti del verde. Dalle 10 alle 12 sarà possibile prendere parte a Plant Swap, l’evento nato proprio per chi ama le piante.

Appassionate e appassionati potranno, infatti, scambiare o donare piante, talee, semi di specie locali, non straniere e non invasive. Devono essere sane e non avere parassiti. Un'occasione per germinare, sbocciare e radicare, senza annoiarsi con le mani nella terra e i cuori in fiore. La sera, invece, dalle 19.30 spazio al teatro. Torna "Thalassaki", liberamente tratto da “Il diario di Eva” di Mark Twain, con Daniel Dwerryhouse, regia di Francesco Origo. Un affascinante viaggio letterario che svelerà il diario segreto di Eva, una donna unica e leggendaria.

Ad accompagnare le visitatrici e i visitatori in questo viaggio, "Miranimalia", l'esposizione en plein air delle opere di Maria Teresa Fadda, tratte dalla collezione "Gli inafferrabili". Per partecipare agli incontri gratuiti è necessario mandare un messaggio Whatsapp al numero 3288224521. Mariposa de Cardu è un progetto de Il Crogiuolo in memoria di Luisa e Stefano Atzeri. L'Orto Giardino si trova a Quartucciu in località Su Idanu, ingresso da Via Goffredo Mameli, può essere raggiunto a piedi, in bicicletta o in autobus - linea 30 Ctm- fermata del cimitero.

© Riproduzione riservata