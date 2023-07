Arte e cultura, spettacoli, libri, visioni d'autore e immancabile il Teatro con il Festival "Percorsi Teatrali" a Santu Lussurgiu da oggi 28 luglio fino a domenica 6 agosto. 15esima edizione con un ricco programma, che trasforma ogni estate in palcoscenico il “paese nel vulcano”.

L'inaugurazione, stasera alle 20 nei giardini della biblioteca, è affidata a Renzo Cugis e Gianfranco Liori con le loro "Filastrocche N'Roll" dedicate a un pubblico di famiglie e bambini.

Salvatore Della Villa invece con "Incantesimi" mette in scena le "Fiabe Italiane" raccontate da Italo Calvino, domani sabato 29 presso i Contrafforti di via dei Frati Minori.

Edizione speciale quest’anno che porta un ideale omaggio a Marcel Marceau, il grande mimo francese, che nel 2005 aveva ricevuto le chiavi della cittadina dall’ex sindaco Emilio Chessa. Al grande artista infatti un pensiero speciale, in occasione del centenario della nascita e a quindici anni dalla sua scomparsa. Il mimo iraniano Saeed Fekri si esibirà in suo onore con "L'incantatore di folle", martedì 1 agosto nei giardini della biblioteca alle 21.30.

Teatro dal balcone (foto Pintus)

Il regista Salvatore Mereu, il giorno prima lunedì 31, propone "Bentu" il suo film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ispirato a un racconto dello scrittore e poeta lussurgese Antonio Cossu.

Riflettori puntati su Miana Merisi che, giovedì 3 agosto, interpreta un'eroina in nero in "Why Clitemnestra Why?" da "Fuochi" di Marguerite Yourcenar, con la regia di Maria Assunta Calvisi.

Per i più piccoli e le famiglie, nelle mattine dal 1° al 5 agosto le letture di Una Favola al Giorno, quest'anno ispirate alle "Fiabe Italiane" e ai libri di Italo Calvino, nel centenario della nascita.

Tra i protagonisti Gianfranco Berardi, Premio Ubu 2019, in scena domenica 6 agosto con "Io provo a volare", un personalissimo tributo a Domenico Modugno. In serata alle 23 gran finale con il Teatro da Balcone nel suggestivo centro storico, con sei pièces originali tra le scenografiche architetture di case e chiese, strade e piazze del “paese nel vulcano”.

Percorsi teatrali nel 2021 (foto Pintus)

Organizzato dal Teatro del Segno, con la direzione artistica di Stefano Ledda e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santu Lussurgiu e della Regione Sardegna.

© Riproduzione riservata