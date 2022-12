La sesta e ultima giornata domani del 18esimo "Passaggi d'autore, intrecci mediterranei", il festival dei cortometraggi del Mediterraneo, chiude col botto: alle 18, in prima visione per la Sardegna, la proiezione di "Margini", il film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti che ha ricevuto il premio del pubblico alla Settimana Internazionale della Critica della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Il lungometraggio trasporta lo spettatore a Grosseto nel 2008: al centro del racconto di un gruppo punk che, stanco di suonare tra sagre e feste dell'Unità, ha finalmente l'occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese di una band americana.

Il concerto viene annullato, ma i tre non si danno per vinti: se non possono andare a Bologna a suonare con i Defense, allora saranno i Defense a venire a Grosseto.

Ma è suggestivo anche l’appuntamento precedente delle 16.30: nell'aula Consiliare la proclamazione dei vincitori dei due Premi Giuria Giovani assegnati ai migliori film brevi delle sezioni Intrecci Mediterranei e Intrinas dagli studenti universitari e delle scuole del territorio. Hanno partecipato ai laboratori di critica radiofonica e di formazione Giuria Giovani curati da Claudio De Pasqualis e da Francesco Crispino in collaborazione con Unica Radio. Sarà proiettato "L'Ulisse", documentario realizzato da Marta Massa e Patrik Varsi sull'artista di Sant'Antioco Antonio Cauli, autore delle sculture in premio ai vincitori.

