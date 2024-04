Sono sei i dipinti vincitori dell’estemporanea di pittura, organizzata dalla TNT Global Art, nel corso della Pasquetta a Porto Torres, lo scorso 1 aprile.

Alla cerimonia di premiazione, ospitata nella sala consiliare del Comune, hanno preso parte l’assessora alla cultura, Maria Bastiana Cocco, il presidente della commissione Cultura, Antonello Cabitta, gli artisti che hanno partecipato all’iniziativa e la commissione - presieduta da Maria Gabriela Ruggiu e composta da Adonella Mellino e Salvatore Sechi - a cui è stato affidato il compito di giudicare le opere, vincitrici a pari merito.

Durante l’evento “Note sotto la torre-Pasquetta in musica per l’Asinara” 20 artisti si erano dati appuntamento in piazza Colombo per realizzare i loro dipinti aventi come tema specifico l'isola dell’Asinara. L’intera manifestazione, compreso il grande concerto del pomeriggio, era dedicata alla promozione e alla valorizzazione dell’isola Parco. Le sei opere vincitrici sono quelle di Ettore Spada, Anna Squintu, Rosella Unida, Mario Gaspa, Giuseppe Gaspa, e dell'esordiente Maddalena Usai e saranno esposte in maniera permanente nei locali del Comune. I dipinti realizzati mostrano, in modo originale e personale, le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche della splendida isola dell’Asinara.

© Riproduzione riservata