Si occuperà di letteratura, teatro, musica, danza, fotografia e digitale, attraverso l'organizzazione di eventi, performances, esposizione, laboratori e seminari. E' il Polo Culturale Città di Macomer, nato dall'accordo tra l'amministrazione comunale e il Centro Servizi Culturali Unla, al quale vi hanno già aderito le principali associazioni culturali cittadine.

Una esperienza inedita, che ha l'obiettivo di attivare forme di coinvolgimeto fra le diverse associazioni giovanili e culturali presenti nel territorio, per migliorare la qualità della vita sociale.

"Lo scopo - dice Giancarlo Zoccheddu, del Centro Unla - è creare uno spazio dedicato al dibattito e alla condivisione di esperienze tra le associazioni giovanili di diversa formazione e natura e le istituzioni italiane ed europee, che svolgono un ruolo propositivo in tema di politiche giovanili".

Una iniziativa volta anche a rigegenerare le vecchie caserme Mura, che diventeranno il Polo Culturale Giovanile, che fungerà da luogo privilegiato e dedicato all'aggregazione. alla sperimentazione di nuove tecniche, all’attivazione di laboratori, luogo di dibattito e confronto.

"Una esperienza imperniata attorno al concetto di fare rete - dice l'assessore alla cultura, Gianfranco Congiu - abbiamo coinvolto le diverse associazioni impegnate in ambito culturale e giovanile, ponendo al centro del dibattito politico e dell'iniziativa sociale i giovani". La prima iniziativa del Polo Culturale è in programma il prossimo fine settimana (19 e 20 novembre), con un corso che ha come tema "Vivere come scrittrici e scrittori, lezioni di creatività".

