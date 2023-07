Sei artisti premiati per la estemporanea di pittura che si è svolta, lo scorso 25 giugno, sotto la torre Aragonese di Porto Torres, in concomitanza del Palio di Santu Bainzu. Il concorso, organizzato dall'associazione TNT Global Art, ha visto in competizione 19 pittori: il tema della sfida era la giostra equestre riproposta dal Comune dopo alcuni anni di pausa.

La commissione giudicante era composta da Maria Gabriela Ruggiu, presidente dell'associazione Etnos, Adonella Mellino e Salvatore Sechi. I vincitori: per i professionisti Carmela Piredda, Giuseppe Gaspa, Ettore Spada, Michele Ghisu e Angelo Lai; per gli esordienti Anna Satta Giannichedda. Il dipinto individuato da Etnos come premio speciale è invece quello di Mario Gaspa ed è stato donato a Salvatore Sechi come forma di ringraziamento per aver partecipato alla giuria e per il suo impegno nel Palio.

Le opere vincitrici, opportunamente incorniciate, diverranno di proprietà del Comune di Porto Torres. Tutte le opere prodotte durante l'estemporanea sono rimaste in mostra dal 25 giugno al primo piano del Palazzo Comunale. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il sindaco Massimo Mulas e l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco. «Questo appuntamento continua a regalate alla città delle opere dal forte valore identitario - ha dichiarato l'assessora Cocco - ringraziamo tutti gli artisti per la qualità delle opere e per l'entusiasmo con cui ogni anno partecipano a questa iniziativa».

