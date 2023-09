Si stanno per aprire, a Ossi, i cancelli del Parco delle Arti Molineddu per il festival internazionale di danza, teatro, arte, musica e performance "Aria Performing Art" organizzato dall’Associazione Senza Confini Di Pelle, con la direzione artistica di Dario La Stella e Valentina Solinas, e in collaborazione con Parco delle Arti Molineddu e Gurdulù Teatro.

Il festival, inserito nel cartellone di eventi Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, patrocinato dal Comune di Ossi e sostenuto dalla Regione Sardegna, torna quest’anno, dopo il debutto nel 2022, con una seconda edizione che unisce arte e natura e ha per tema “la condivisione”.

Aria Performing Art Festival è articolato in quattro giornate: le prime tre, fino a sabato 9 settembre nel Parco delle Arti di Molineddu, e l’ultima, domenica 10, tra le domus de janas di Mesu ‘e Montes, a 7 chilometri da Ossi.

La prima giornata è in programma giovedì 7 settembre, e si comincerà con la performance Sharing Training, che sarà introdotta da “Bagno sonoro” di Gigi Bandinu. Subito dopo, il Teatro S’Arza propone lo spettacolo “Tzia Birora”. Chiuderà la prima serata del festival Vanessa Bissiri, accompagnata alla chitarra da Carlo Doneddu, con il concerto “Empatica”.

© Riproduzione riservata