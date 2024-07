Quattro libri per indagare la condizione giovanile, i tormenti della coppia e quelli delle famiglie. Tre romanzi e un saggio, con autori del calibro di Samuele Cornalba, Carla Fiorentino, Sara Bilotti e Giulia Rinaldi.

Dall’8 al 20 luglio saranno i protagonisti a Oristano e San Vero Milis delle nuove anteprime della terza edizione del Propagazioni Festival, organizzato dall’associazione Heuristic. Con vista del cartellone principale del festival, che si terrà tra Oristano, San Vero Milis e la comunità “Il Samaritano” di Arborea dal 20 al 24 agosto, si parte lunedì 8 luglio al chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano dove alle 18 Samuele Cornalba, in dialogo con Giovanni Cocco, presenterà il suo romanzo d’esordio “Bagai”. Dalle inquietudini dei giovani a quelle degli adulti, scandagliate con leggerezza da Carla Fiorentino nel suo romanzo “Dallo scoglio si vede tutto”, che verrà presentato sempre al chiostro dell’Hospitalis mercoledì 10 luglio con inizio alle 18.

Le anteprime del Propagazioni Festival si spostano martedì 16 luglio nella borgata marina di Mandriola, a San Vero Milis, per un appuntamento realizzato in collaborazione con il Festival Monreale. Alle 18 nella biblioteca comunale, Sara Bilotti, una delle autrici più importanti del thriller italiano, in dialogo con Francesca Spanu presenterà “La punizione”. Dopo tre romanzi, sarà un saggio a chiudere il programma delle anteprime del Propagazioni Festival. Sabato 20 luglio, di nuovo al chiostro dell’Hospitalis di Oristano con inizio alle 18, Giulia Rinaldi presenterà “Di famiglia ci si ammala: un viaggio all’interno delle famiglie disfunzionali con figli adulti”.

