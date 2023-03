Su Mulinu Vetzu di Olzai come luogo-simbolo. Incanto naturalistico ricco di fascino, set ideale per concludere le riprese di una pellicola che vuole rendere omaggio a Grazia Deledda, l’unica scrittrice italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura.

Nel fine settimana le campagne che abbracciano il borgo solcato dal Rio Bisine hanno ospitato la troupe e gli attori di “Grazia”, film della regista Paola Columba, prodotto dalla Baby Films con il supporto della Sardegna Film Commission.

«Ho provato un’emozione fortissima a interpretare un personaggio così importante per noi sardi», dichiara l’attrice Barbara Pitzianti. Che aggiunge: «Grazia Deledda aveva un obiettivo nella sua vita e ha fatto di tutto per raggiungerlo. Sì, mi rivedo molto in lei: anch’io, nel mio piccolo, ho girato tanto per poter fare l’attrice».

