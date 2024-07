Sarà inaugurato ufficialmente il prossimo anno accademico, il corso di laurea in Ingegneria navale a Olbia ha ottenuto parere positivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Secondo il documento dell'Anvur, organismo che sovrintende al sistema pubblico di valutazione della qualità degli atenei e degli enti di ricerca, il corso soddisfa tutti i criteri di accreditamento, ottenendo un elevato standard di qualità.

A darne comunicazione, il Polo universitario UniOlbia, che ospita il corso offerto dall'Università di Cagliari. Il nuovo percorso di laurea triennale, il quarto in Italia dopo quelli di Trieste, Genova e Napoli, si svolgerà nei locali ex Sep, in posizione strategica per la vicinanza con i cantieri nautici presenti nel distretto produttivo del Cipnes, per formare esperti della progettazione nel settore della nautica.

