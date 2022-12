Non si fermano, a Nughedu San Nicolò, gli appuntamento di "Tappas de Nadale 2022". Il 18 dicembre alle 19, nella sala ex cinema, si terrà il concerto di Natale con la "Movin'on Gospel Chair".

Il 23 dicembre, a partire dalle 11, ci sarà la consegna dei doni a tutti i bambini con Magic Party. Seguiranno i giochi gonfiabili.

Il 27 dicembre dalle 16 spazio agli zampognari di Sardegna con uno spettacolo itinerante per le vie del paese a cura dell'Associazione Rundines.

Il 5 gennaio il coro "Cuncondu Santu Nigola" e l'associazione culturale "Camineras" proporranno "Sos Tres Res". Per il 7 gennaio la Pro loco proporrà "Dae Magasinu in Magasinu", con degustazioni itineranti per le vie del paese. Ogni martedì, giovedì e venerdì, fino a Natale, il Centro di Aggregazione Sociale organizzerà dei laboratori creativi per bambini per ogni fascia d'età.

