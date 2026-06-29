Castelsardo ospita l’ottava edizione del Festival Internazionale di Musica Antica “Note Senza Tempo”. L’appuntamento è per sabato 4 luglio, alle 22, in Piazza della Misericordia con il gruppo vocale Amoris Laetitia di Caltanissetta presenta il concerto “Spiritus temporis”, un affascinante viaggio sonoro tra le più belle pagine della musica sacra e profana.

Il gruppo diretto da Laura Gallo condurrà gli spettatori tra le note immortali di capolavori come l’Exultate iusti di Ludovico da Viadana, il Sicut Cervus di Giovanni Pierluigi da Palestrina e i celebri mottetti O magnum mysterium e O vos omnes di Tomás Luis de Victoria. Il percorso si snoderà attraverso la malinconia profonda di Mille regretzdi Josquin Desprez e la freschezza espressiva di Dolcissimo ben miodi Orazio Vecchi, per poi toccare le raffinate sonorità novecentesche del Veni Emmanuel di Zoltán Kodály e i capolavori di Maurice Duruflé, quali l’Ubi Caritas e il Notre Père, concludendosi idealmente con l'intenso O sacrum convivium di Luigi Molfino.

Un fulcro del concerto sarà la riscoperta critica del polifonista calabrese Giandomenico Martoretta, attivo nella seconda metà del Cinquecento alla corte rinascimentale di Francesco I Moncada, conte di Caltanissetta. Di questo autore raffinato l’ensemble eseguirà i madrigali “Ultimi miei sospiri”, “Deh dove senza me” e il caratteristico “Lu zzoppu fabru, squalidu Vulcanu”, offrendo un prezioso e raro confronto tra le pagine più celebrate della storia musicale e le gemme meno note della produzione polifonica meridionale. Fondato a Caltanissetta nel 2017, Amoris Laetitia si è distinto sin dalle origini per una rigorosa attività di studio, con un repertorio che spazia dalle sonorità intense della musica gregoriana alla coralità contemporanea. Laura Gallo è laureata in violino al Conservatorio di Palermo e, nella suo fitto curriculum, può vantare collaborazioni con istituzioni sinfoniche e d'opera prestigiose come l'Accademia del Teatro alla Scala, il Teatro Massimo di Palermo, l'Opera di Roma e il Carlo Felice di Genova. Il Festival “Note Senza Tempo” diretto da Daniele Cernuto è organizzato dall'associazione Dolci Accenti con il patrocinio e supporto della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e delle amministrazioni comunali di Sassari, Porto Torres, Alghero, Uri e Castelsardo, e rientra nel cartellone di eventi “Salude&Trigu” promosso dalla Camera di Commercio di Sassari. Per consultare il programma completo della manifestazione è possibile visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.notesenzatempo.it.

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