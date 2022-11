Inaugurata appena una settimana fa, sta facendo registrare davvero numeri importanti la mostra "Originalia", proposta al Museo del Fumetto. Tantissimi giovani e scolaresche stanno visitando la rassegna che rimarrà aperta sino a febbraio.

La mostra, dove sono presenti tanti pezzi unici, è curata dal neo direttore artistico Bepi Vigna e dal collezionista del paese Raffaele Piras.

«Un grazie all'attuale amministrazione comunale e a quelle precedenti - evidenzia Piras - che si sono prodigate per realizzare e portare avanti questa esperienza museale, unica in Sardegna. Un grazie al Centro Internazionale del Fumetto e al maestro Bepi Vigna. Grazie a tutti quanti vorranno condividere con me questa avventura per far conoscere e divulgare la Nona Arte».

© Riproduzione riservata