Un premiato film dal tema più che attuale, in arrivo nell'Isola dove è ambientato: "Nella Colonia Penale" è il documentario corale firmato da Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia e Alberto Diana, vincitore del premio Corso Salani al Trieste Film Festival e del premio Marco Zucchi alla Semain de la Critique di Locarno.

Girata fra le colonie penali di Isili, Mamone e Is Arenas, con un segmento dedicato all'Asinara, l'opera giungerà nei cineteatri sardi grazie a Mommotty Distribution. Appuntamento stasera alle 20:30 all'Alkestis di Cagliari, in via Loru 31, per spostarsi poi venerdì 27 al Vittoria di Uta, dalle 19:30 in via santa Giusta 46 e, dopo la data parigina, il 17 aprile al Centro servizi culturali di Macomer, nelle ex Caserme di viale Gramsci.

Realizzato nel 2025 e dalla durata di 85 minuti, il focus è sulle tre colonie penali attive in Sardegna, le ultime esistenti nel continente europeo: case circondariali dove i detenuti dividono il tempo fra la cella e il lavoro, celate in luoghi remoti e poco accessibili. Coltivando la terra, allevando bestiame e mantenendo la struttura, molti ospiti della colonia sono migranti, ma ciò che interessa non è né la loro nazionalità, né il reato commesso o la pena da scontare, piuttosto il loro impiego e lo stretto contatto tra uomo e animale. Con quest'ultimo che, come oggi mostrano le rovine dell'Asinara, riprende il controllo di ciò che gli umani abbandonano alla natura, anche le vestigia di un temuto carcere.

Con la sceneggiatura a cura dei quattro registi, tratta da un'idea di Nicola Contini, la fotografia è opera di Federica Ortu, mentre il montaggio è lavoro di Emanuele Malloci, Felice d’Agostino e dello stesso Crivaro. Responsabili del suono sono Andrea Oppo, Emanuele Pusceddu e Roberto Cois, in una produzione targata anch'essa Mommotty, con il supporto di Ministero della Cultura, Regione e Fondazione Film Commission.

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