Un ciclo di incontri per approfondire alcuni aspetti della storia sta per prender avvio nelle biblioteche di Abbasanta, Paulilatino e Norbello.

Oltre che dai rispettivi Comuni, l’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni del Guilcier.

“Dal 1943 al 1945… tre date da non dimenticare” il titolo scelto per gli incontri storici che saranno proposti a cura di Giovanni Domenico Pintus. In particolare il breve ciclo di conferenze tratterà del 25 luglio del 1943, dell’8 settembre 1943 e del 25 aprile del 1945. Tre in ciascuna biblioteca interessata dall’iniziativa gli incontri che saranno proposti alla cittadinanza.

Ad Abbasanta gli appuntamenti, tutti fissati per le 18,30, si terranno venerdì 21 marzo, martedì 22 aprile e venerdì 9 maggio. A Norbello si inizia sabato 22 marzo per proseguire sabato 5 aprile e sabato 12 aprile. In questo caso i tre incontri saranno proposti sempre alle 17,30. A Paulilatino invece l’orario fissato è quello delle 18,30. Si inizia venerdì 26 marzo per poi proseguire nelle date di martedì 1 aprile e mercoledì 9 aprile.

