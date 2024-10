Lo scrittore nuorese Marcello Fois, durante una cerimonia pubblica in programma a Bitti, sabato 12 ottobre alle 17;30 nel Cinema Ariston, riceverà il “Premio Nazionale Giorgio Asproni” promosso dalla Fondazione dedicata all’illustre politico, teologo e giornalista sardo, di origini bittesi.

Il Premio, inaugurato quest’anno, sarà attribuito con cadenza annuale a una figura del mondo culturale, politico, istituzionale, economico-sociale, che si sia distinta con il suo operato per un insieme di valori riconducibili a quelli che hanno ispirato il pensiero e l’intera attività di Giorgio Asproni, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla Sardegna. Sono previsti gli interventi del sindaco, Giuseppe Ciccolini, e dei componenti della giuria, di cui fanno parte il presidente della Fondazione Idimo Corte, gli storici Fulvio Conti (Università di Firenze) e Marco Pignotti (Università di Cagliari) e Roberto Pianta (dirigente scolastico a Cagliari). Poi echi letterari con la poetessa Vanessa Aroff Podda che leggerà alcuni brani. A Marcello Fois sarà consegnata un’opera realizzata dagli artigiani ceramisti locali di Terrapintada. Il giornalista Fabio Marcello modererà la serata.

Giorgio Asproni, deputato della Sinistra storica dal 1848 al 1876, è stato un brillante giornalista, collaboratore di molte testate italiane, spagnole e americane, nonché direttore di vari quotidiani. Fu amico di Mazzini, Garibaldi e Cattaneo, dei quali condivise le sincere aspirazioni democratiche e l’impegno per realizzare un’Italia libera e indipendente. Strenuo promotore dello sviluppo economico e culturale della Sardegna e del Meridione, Asproni si adoperò costantemente per affermare i principi repubblicani e per fare in modo che fossero, insieme agli ideali della laicità e dell'autonomia, patrimonio comune della nazione italiana.

