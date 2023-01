Nei suoi interventi fa spesso riferimento "alla centralità della cultura e dell'istruzione che ci mettono nella condizione di scegliere". Echi gramsciani: "istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza", diceva il pensatore sardo nato il 22 gennaio del 1891.

Pete Buttigieg è il Segretario dei Trasporti nell'amministrazione di Joe Biden. È stato anche sindaco della città di South Bend, in Indiana, dal 2012 al 2020 e candidato democratico nella corsa verso le ultime elezioni presidenziali. Non a caso richiama frequentemente i temi della cultura e dell'istruzione, centrali nel pensiero di Antonio Gramsci: il padre Joseph, morto nel gennaio del 2019, è stato uno dei più profondi conoscitori delle idee e dei valori espressi dall'autore dei "Quaderni dal carcere", di cui ha tradotto la prima versione in inglese. Mauro Pala, docente di "Critica letteraria e Letterature comparate" all'Università di Cagliari, lo ricorda così nel sito web dell'ateneo: "Joseph (Jo per gli amici) Buttigieg amava la Sardegna, in parte perché, in quanto maltese, si identificava nelle comuni radici mediterranee, ma anche perché vedeva nelle origini isolane un punto di forza per il suo lavoro. Gli isolani - mi disse un giorno - sono naturalmente costretti a confrontarsi con influenze esterne, che si manifestano nella storia sotto forma di mercanti, invasori, migranti di ogni genere: questo fenomeno acuisce la loro percezione dell'altro, costringendoli a rinegoziare di continuo la loro posizione nel mondo".

Joseph e Pete Buttgeig

Lo studio su Gramsci

Joseph Buttigieg, maltese di origine ma statunitense d'adozione, ha insegnato "Letteratura inglese e letterature comparate" nella prestigiosa University of Notre Dame, nell'Indiana. È stato fondatore e presidente dell'International Gramsci Society. Ha mantenuto negli anni uno stretto rapporto con la Sardegna. Ha infatti animato, in diverse occasioni, la Gramsci International Summer School a Ghilarza ed è stato fra i primi Visiting Professor dell'Università di Cagliari. «I suoi studenti - aggiunge Mauro Pala - ricordano ancora con entusiasmo il clima costruttivo di dibattito interdisciplinare di quegli incontri, condotti nello spirito della tradizione anglosassone che incoraggia il confronto fra docente e allievi». Joseph Buttigieg ha avuto un ruolo determinante nella ricerca "Minori e minoranze" coordinata dal Giuseppe Marci, docente di Filologia italiana nell'ateneo di Cagliari, e curato la prefazione agli scritti di Umberto Cardia, anche lui acuto studioso del pensiero gramsciano. Nel 2007 è intervenuto, con il suo italiano fluente, al convegno "Antonio Gramsci, un sardo nel mondo grande e terribile" che si è svolto tra Cagliari, Ghilarza e Ales in occasione del settantesimo anniversario della morte del più grande intellettuale italiano del Novecento. Il figlio Pete, nel 2012, viene eletto sindaco di South Bend, nell'Indiana, il più giovane primo cittadino di una città degli Stati Uniti con almeno 100mila abitanti (allora aveva 30 anni). Ora sogna di diventare presidente degli Stati Uniti.

Il ritratto

Intanto, in occasione della ricorrenza dei 132 anni dalla nascita di Antonio Gramsci il fumettista armungese Sandro Dessì, autore di diversi progetti artistici dedicati a scrittori e intellettuali sardi, con un ritratto rende omaggio a un intellettuale in grado di elaborare idee molto utili per il presente e per il futuro.

