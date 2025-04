L'obiettivo va oltre il discorso letterario: si vuole tenere alta l'attenzione sulle questioni sociali, a iniziare dalla piaga degli incidenti sul lavoro. Nasce a Sassari il Premio Letterario Stefano Nonnis, in memoria dell’operaio di 42 anni morto affogato il 17 agosto 2022 all’interno della raffineria di Sarroch, dopo esser caduto dal pontile che stava smontando.

Il premio è patrocinato dal Comune di Sassari per volontà del sindaco Giuseppe Mascia e dell’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, che hanno accolto senza esitazioni la proposta dell’Associazione Stefano Nonnis, promotrice e organizzatrice della iniziativa in collaborazione con BieMme servizi letterari e in partnership con Edizioni JollyRoger.

Per la neonata associazione presieduta da Cristian Nonnis, fratello dell’operaio, il premio è la prima di una lunga serie di iniziative e di attività sociali, sportive e culturali che permettano non solo di tenere vivo il ricordo dello sfortunato operaio deceduto quasi tre anni fa, ma far sì che la sicurezza sul lavoro diventi un tema centrale nell’agenda politica del Paese, che ogni anno fa i conti con numeri da bollettino di guerra.

Il bando permetterà a chiunque di partecipare, a patto di parlare di libertà, diritti civili, affermazione delle identità culturali, lotta alle discriminazioni di ogni tipo, sfida alle ingiustizie, dissenso, comunità, inclusione, violenza su donne, uomini e bambini, bullismo, cyberbullismo, scuola, libertà di stampa, di espressione e di informazione, censura, fake news, cambiamenti legati a questioni sociali, economiche, culturali o ambientali, tanto per fare degli esempi.

Le opere devono appartenere alla narrativa, ma non è posto un limite di genere, dal romanzo di formazione al romanzo storico, dal fantasy al giallo, dal noir al distopico, dalla fantascienza all’introspettivo o al thriller, sempre per esempio. Gli scritti che perverranno entro il 3 luglio 2025 saranno sottoposti al vaglio della giuria composta da Agostino Brianda, Cristian Nonnis, Michela Calledda, Paolo Raimondi e Roberta Ghirardi.

