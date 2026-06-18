L’Archivio Mario Cervo saluta il solstizio d’estate affidando il concerto all’alba sulla spiaggia di Pittulongu alle Doo Doo Dolls. Domenica 21 giugno, alle 5.50, il lido degli olbiesi tornerà a essere il palcoscenico naturale di “Su sole ballende”, che negli anni è diventato un simbolo dell’incontro tra memoria, cultura e bellezza del territorio.

Nato per recuperare e valorizzare un’antica tradizione terranovese legata alla ricorrenza di San Giovanni, l’evento – che richiama ogni anno centinaia di persone sulla riva del mare per assistere al sorgere del sole, rinnovando un rito che affonda le proprie radici nella cultura popolare gallurese e ricordando l’usanza dei terranovesi di attendere l’alba per osservare i riflessi del sole sul mare e trarne auspici per il futuro – raggiunge quest’anno il traguardo dei 10 anni, tanto che l’edizione 2026 è stata ribattezzata “Su sole ballende: dieci anni di emozioni all’alba”.

Ad accompagnare il sorgere del sole sarà il raffinato trio vocale Doo Doo Dolls, formato da Lulli Lostia, Silvia Macchia e Michela Mura, affiancato dal chitarrista Mauro Laconi, un progetto musicale elegante e coinvolgente che attraversa il pop italiano e internazionale attraverso armonizzazioni vocali originali e arrangiamenti acustici capaci di creare un’atmosfera intima e intensa. Il clima perfetto per un’esperienza che celebra il nuovo giorno e rinnova il legame profondo tra la comunità e il proprio patrimonio culturale.

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