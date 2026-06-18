Musica, “Su sole ballende” compie 10 anniA Olbia torna il concerto all’alba, protagoniste sulla spiaggia di Pittulongu le Doo Doo Dolls
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’Archivio Mario Cervo saluta il solstizio d’estate affidando il concerto all’alba sulla spiaggia di Pittulongu alle Doo Doo Dolls. Domenica 21 giugno, alle 5.50, il lido degli olbiesi tornerà a essere il palcoscenico naturale di “Su sole ballende”, che negli anni è diventato un simbolo dell’incontro tra memoria, cultura e bellezza del territorio.
Nato per recuperare e valorizzare un’antica tradizione terranovese legata alla ricorrenza di San Giovanni, l’evento – che richiama ogni anno centinaia di persone sulla riva del mare per assistere al sorgere del sole, rinnovando un rito che affonda le proprie radici nella cultura popolare gallurese e ricordando l’usanza dei terranovesi di attendere l’alba per osservare i riflessi del sole sul mare e trarne auspici per il futuro – raggiunge quest’anno il traguardo dei 10 anni, tanto che l’edizione 2026 è stata ribattezzata “Su sole ballende: dieci anni di emozioni all’alba”.
Ad accompagnare il sorgere del sole sarà il raffinato trio vocale Doo Doo Dolls, formato da Lulli Lostia, Silvia Macchia e Michela Mura, affiancato dal chitarrista Mauro Laconi, un progetto musicale elegante e coinvolgente che attraversa il pop italiano e internazionale attraverso armonizzazioni vocali originali e arrangiamenti acustici capaci di creare un’atmosfera intima e intensa. Il clima perfetto per un’esperienza che celebra il nuovo giorno e rinnova il legame profondo tra la comunità e il proprio patrimonio culturale.