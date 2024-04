È la prima grande opera artistica dedicata al mito Gigi Riva grazie ad un azionariato popolare. È stata inaugurata questa sera a Muravera ed è la raffigurazione su un pannello di legno della figurina dell’anno dello scudetto. Pannello che domenica sarà posizionato al centro del paese, su una parete a pochi metri dalla Piazza Europa.

L’opera è stata realizzata dal maestro Danilo Murtas, muraverese emigrato a Cesena e oggi presente all’inaugurazione che si è tenuta all'oratorio Madre Teresa di Calcutta in occasione dell'anniversario dello scudetto del Cagliari: «È meraviglioso - ha detto Murtas – quando le iniziative nascono dal popolo, questa è una vittoria sociale. Per me essere qui è un onore». Sono stati 117 i sarrabesi che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera (costata 1230 euro) con una raccolta complessiva di 1725 euro.

A coordinare l’iniziativa – il progetto si chiama Hombre Vertical - Andrea Zinzula, oggi consigliere comunale a Muravera e da sempre tifosissimo del Cagliari. «Questa opera – ha detto Zinzula - renderà Muravera più bella». Concetto ribadito da Matteo Plaisant, assessore allo sport: “Più opere di Riva ci saranno, più bello sarà il paese”. Presente a applauditissimo uno dei più grandi bomber di sempre del Cagliari, Gigi Piras.

