Il mondo della cultura piange la morte prematura per un male incurabile di Elisabetta Grassi, 45 anni, sposata, con un figlio.

Sotto la sua direzione ha riaperto completamente dopo un lungo restyling il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico di Sassari. Elisabetta Grassi ha fatto però di più: ha proiettato lo storico museo "G. A. Sanna" nella contemporaneità, sia con i nuovi allestimenti, agili e fruibili anche dalle nuove generazioni, sia dando spazio ad eventi artistici e letterari sia all'interno che nel bel giardino esterno.

Un Museo capace di parlare a tutti, inclusivo e aperto al dialogo anche con il contemporaneo come dimostrato con alcune mostre. Elisabetta Grassi ha poi avuto un occhio di riguardo per bambine e bambini: laboratori, giochi, caccia ai tesori, per far conoscere in maniera divertente la ricca collezione del "Sanna".

© Riproduzione riservata