Un’alternativa creativa e sostenibile allo shopping tradizionale arriva a Cagliari: sabato 5 aprile, la sede dello Ied (Istituto Europeo di Design) ospiterà il primo Swap Party organizzato in collaborazione con l’associazione Recloset Lovers. Un evento che unisce moda, etica e rispetto per l’ambiente, trasformando il semplice gesto di rinnovare il guardaroba in un’esperienza di condivisione e consapevolezza.

Lo swap party, o “festa dello scambio”, si basa su un concetto semplice: niente denaro, solo abiti e accessori che trovano nuova vita nelle mani di chi li sceglie. Un’idea che promuove il riciclo e il riuso, contrastando gli sprechi e incentivando un consumo più responsabile.

L’iniziativa, aperta a tutti e gratuita, è coordinata dalle docenti Alice Tolu e Cristiana Arangino con il supporto di Debora Deiana, Federica Pilia e Raffaela Ardu di Recloset Lovers.

I partecipanti potranno portare fino a dieci capi o accessori, che verranno valutati sul momento dagli studenti e dalle studentesse dello Ied. Dopo la valutazione, gli articoli potranno essere scambiati con altri di pari valore.

Ma il pomeriggio non sarà solo un’occasione di scambio: sarà anche un’opportunità per scoprire Villa Satta, sede dello Ied Cagliari, e il suo giardino botanico, un gioiello nascosto della città vincolato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

Da anni lo Ied Cagliari è impegnato nella promozione di pratiche di produzione e consumo sostenibile nel settore della moda. Attraverso collaborazioni con aziende che riutilizzano scarti tessili e la progettazione di collezioni upcycled, l’istituto si fa promotore di una nuova visione della moda, più etica e responsabile.

L’evento di sabato, che si svolgerà tra le 15 e le 20, rappresenta un altro tassello di questo percorso. Dalle 15 alle 17 si terrà la consegna e la valutazione dei capi, mentre dalle 16 alle 20 si aprirà ufficialmente la sala Swap Party, dove gli scambi prenderanno vita.

Un’occasione imperdibile per chi ama la moda, ma vuole viverla in modo più consapevole.

© Riproduzione riservata