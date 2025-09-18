Tra i 60 finalisti che espongono alla Mostra Collettiva nel Centro Culturale Candiani di Mestre ci sono due studentesse dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. Concorrono al restigioso Premio Mestre di Pittura 2025.

Si tratta di Alessandra Fiori, 25 anni, iscritta al biennio di Pittura, con l’opera Persistenza emotiva (acrilico su pannello telato), un diario visivo che rende materia un sentimento di conforto a cui poter tornare quando necessario, e di Mara Masala, 29 anni, studentessa del triennio, con l’opera Aspectabund (olio e pastello a olio su tela, che invita alla contemplazione evocando un dialogo silenzioso con l’interiorità e la fragilità espressiva.

La cerimonia di premiazione è in programma il 3 ottobre al Teatro Toniolo. Con oltre 630 candidature, il Premio Mestre di Pittura (nato nel 1958 e ripreso poi nel 2017 dopo l'edizione del 1967) si conferma un concorso di livello internazionale, di crescente prestigio e diffusione. La mostra è aperta dal 13 settembre al 12 ottobre, tutti i giorni escluso il lunedì, dalle 16 alle 20. Ingresso libero.

Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dal Presidente dell’Accademia, Giorgio Auneddu Mossa, e dal Direttore dell’Accademia, Daniele Dore.

© Riproduzione riservata