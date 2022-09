“Media e violenza di genere: aspetti critici e potenzialità” è il titolo del corso che la Regione Sardegna promuove in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna e con Giulia Giornaliste Sardegna.

L’iniziativa fa parte dell'offerta formativa del progetto finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità, "SOStenere in Rete", e di cui la RAS è ente capofila insieme ad ARES Sardegna, UIEPE Cagliari e Università degli Studi di Sassari.

Il corso prevede la collaborazione dei Centri Antiviolenza (Associazione “Prospettiva Donna”, Cooperativa Sociale “Porta Aperta”, Associazione “Donne al Traguardo”) e dei Centri di Trattamento per gli Autori (CIPM Sardegna - Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e la Giustizia Riparativa e CAM Nord Sardegna – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti); inizia il 13 settembre, con tre moduli di tre giornate ciascuno in programma fino a dicembre.

I tre moduli, a cadenza mensile, avranno una durata di dieci ore ciascuno e saranno realizzati in modalità mista: per ciascun modulo due incontri on line e il terzo, sotto forma di laboratorio, in presenza.

Il corso è rivolto ai professionisti e professioniste dell’informazione nella consapevolezza dell’importanza, nella società attuale, dell’impatto dei mezzi di comunicazione sulla sfera razionale e emozionale delle persone e sulla formazione delle opinioni.

Il focus del corso mira ad offrire spunti di riflessione e strumenti utili a migliorare sempre più una pratica giornalistica deontologicamente orientata all’essenzialità dei fatti e al rispetto della dignità delle persone; mira inoltre a sviluppare una riflessione critica sulle logiche di modellizzazione sociale e di significazione tipiche dei media contemporanei rispetto alla trattazione di notizie e di eventi legati al fenomeno della violenza di genere.

I MODULI – La formazione segue un approccio interattivo ed esperienziale, proponendo casi studio sul tema ed esercitazioni, individuali e in gruppi ristretti, per sperimentare concretamente le competenze apprese.

Prevede la produzione di un project-work per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il prossimo 25 novembre.

Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte della Regione Sardegna e crediti formativi e deontologici da parte dell’Ordine dei giornalisti.

I RELATORI – Fra i relatori Michele Marangi, Università La Cattolica di Milano; Patrizia Desole, Francesca Marras e Carla Concas, Associazione “Prospettiva Donna”; Daniela Paba, Ordine dei giornalisti della Sardegna; Giovanna Piana, Casa Rifugio "Progetto Aurora", Coop Sociale "Porta Aperta"; Susi Ronchi, Giulia Giornaliste.

Ulteriori informazioni sul Progetto sono reperibili sul sito SardegnaWelfare.it della Regione Sardegna e sul sito dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna. Le iscrizioni al primo modulo sono aperte fino al 12 settembre.

