Un'altra voce originale del cantautorato italiano per la 27^ edizione di Abbabula, evento dell’estate di Sardegna che porterà Lucio Corsi (18 luglio) e Joan Thiele (19 luglio) a Sassari, Cristiano De Andrè (31 luglio) e Brunori SAS (03 agosto) ad Alghero. Il quinto nome portato dalle Ragazze Terribili è quello del cantautore, polistrumentista e produttore siracusano Marco Castello, che si esibirà a Sassari in piazza Moretti il 16 luglio.

Visionario artista trasversale, il trentaduenne Marco Castello è riconosciuto come una delle voci più fresche e originali del nuovo cantautorato italiano, grazie ad uno stile personale e inconfondibile dove fonde passato e presente. Negli anni ha collaborato con alcuni tra i nomi più significativi della musica italiana e internazionale come Colapesce, Dimartino, Fulminacci, IOSONOUNCANE, Nu Genea, Calibro 35 e Erlend Øye (Kings of Convenience).

L'apertura del concerto è affidata all’artista romana Coca Puma, nuova voce del nu jazz italiano, la chiusura al dj set dei producer siciliani Orofino e Zanghì.

© Riproduzione riservata