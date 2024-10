Domani si svolgerà l'importante appuntamento con la terza Accademia Stabile di perfezionamento corale, con l'organizzazione del coro Harmonia Mundi e con la partecipazione di diversi cori della Sardegna. Al centro Servizi Culturali sono partite stamattina le lezioni di canto corale, impartite dal maestro Stephen Connolly.

Domani sera si concluderà tutto con un grande concerto finale, che si terrà nella chiesa della Santa Famiglia di Nazareth, a cui vi partecipano i cori Harmonia Mundi di Macomer, con la maestra Rossana Cossu, l'associazione culturale Priamo Gallisay di Nuoro, col maestro Mauro Lisei, la polifonica Lussurgese C. Monteverdi di Santu Lussurgiu, con la maestra Barbara Cossu, il coro Città di Cagliari, col maestro Raiomondo Belfiori, col pianoforte del maestro Angelo Castaldo, vicedirettore del Conservatorio di Cagliari e docente di organo.

Il Coro Harmonia Mundi è considerato una realtà importante non solo a Macomer, ma in tutta l'Isola e soprattutto all'estero. Recentemente il coro ha rappresentato la Sardegna in Polonia, ospiti del Collegium Musicum Uniwerytetu Warszawsgo di Varsavia, dove ha riscosso un notevole successo. «La musica è un mezzo importante per comunicare anche con altre realtà, ma anche per tenere saldo un legame con la gente nella nostra terra», dice la maestra, direttrice del coro Harmonia Mundi, Rossana Cossu. «La voglia di imparare, di fare bene, permette a ogni corista di esprimersi sempre meglio in ogni concerto. per questo rivolgiamo un invito a uomini e donne di avvinarsi alla nostra realtà per fare nuove esperienze.

