Niente lezioni in presenza nell'ateneo di Sassari da lunedì e sino a tutto il mese di gennaio.

Nel sito dell'università si legge: “Alla luce dell’attuale quadro epidemiologico internazionale, nazionale e regionale e per ridurre il più possibile la sua amplificazione, a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e per tutto il mese, saranno interrotte le attività didattiche in presenza (lezioni, esami di profitto e sedute di laurea) che saranno sostituite da attività a distanza”.

Consentite in presenza solo le esercitazioni di tirocinio e laboratorio, nel rispetto del Dpcm e degli specifici protocolli adottati dall'ateneo turritano.

Va ricordato che per accedere alle Università è necessario il green pass, mentre dal 15 dicembre i docenti devono avere il super green pass.

“A partire dalla prossima settimana, si procederà anche con la predisposizione degli elenchi degli studenti e delle studentesse che, volontariamente, vorranno sottoporsi alla dose booster di vaccino anti COVID-19”.

