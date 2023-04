Cerimonia particolare per l’inaugurazione dell’anno accademico del Dottorato di ricerca.

Questa mattina l'Aula Magna dell'Università di Sassari ha ospitato anche il celebre storico e scrittore britannico Donald Sassoon, professore emerito di Storia Europea Comparata alla Queen Mary University of London, pluripremiato per il suo lavoro e per le sue opere tradotte in dodici lingue.

Sassoon ha diviso i suoi studi e ricerche tra Parigi, Milano, Londra e Stati Uniti. In un perfetto e colto italiano, appreso nei suoi otto anni di permanenza, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “La cultura ci unisce?” che partendo dall'analisi del mondo della cultura europea nell'Ottocento ha spiegato quali siano stati i fattori economici e sociali che hanno portato nel '900 all'esportazione della cultura americana, nata non per soddisfare le elite ma una popolazione sterminata e variegata nella sua composizione.

Al termine della lectio magistralis il rettore Gavino Mariotti e i coordinatori dei corsi hanno consegnato le pergamene ai 31 dottori di ricerca del 32°, 33° e 34° ciclo.

