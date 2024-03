Non è salito sulla parte più alta del podio, ma l’olivastro millenario di Luras, dopo avere sbaragliato la concorrenza a livello nazionale, ha conquistato il terzo posto del concorso europeo "European Tree of the year".

L’ETY è un riconoscimento importante istituito da oltre dieci anni dall'Environmental Partnership Association (EPA). S’Ozzastru ha ottenuto 14mila voti (qui la cerimonia di premiazione) ed è stato battuto dal faggio piangente di Bayeux (Francia) 25mila voti e dal vincitore assoluto, un altro faggio della Slesia (Polonia) 39mila preferenze.

L'ulivo millenario di Santu Baltolu, una delle piante più vecchie del mondo, ottiene un ottimo risultato nel concorso che ha lo scopo di valorizzare e proteggere gli alberi. I concorrenti erano in tutto 15 e un terzo posto non è da buttare via.

Il sindaco di Luras, Mauro Azzena: «Siamo soddisfatti, certo, ma c’è rammarico perché nel concorso nazionale, che ci aveva portato in Europa, avevamo vinto con decine di migliaia di voti».

