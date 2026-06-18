Libri, Matteo Porru a Olbia per presentare il suo “Andirivieni. Appunti veloci di un sardo in viaggio”Dialogherà con lui Sofia Landolfi
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La stagione delle grandi presentazioni della Ubik di Olbia prosegue con Matteo Porru: sabato, dalle 18.30, il giardino della libreria di viale Aldo Moro accoglierà l’enfant prodige della letteratura italiana e il suo nuovo libro “Andirivieni. Appunti veloci di un sardo in viaggio”, edito da Il Maestrale.
Sofia Landolfi dialogherà col giovanissimo autore di romanzi e saggi, drammaturgo, sceneggiatore e autore televisivo, che a 25 anni vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali il Premio Campiello Giovani e il Grand Prix du Livre, ma anche il Premio Navicella Sardegna, ritirato nel 2024 proprio in Gallura, a Porto Rotondo, e un documentario a lui dedicato, “Matte”, disponibile su RaiPlay.
Con i contributi del sociologo Bachisio Bandinu, dei musicisti Paolo Fresu e Moses Concas, dello stilista Antonio Marras, della giornalista Virginia Saba e della Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Alessandra Todde, in “Andirivieni. Appunti veloci di un sardo in viaggio” Porru disegna la geografia di un’isola, la Sardegna, che non è più ferma, né aspira a esserlo, e lo fa attraverso l’esperienza del viaggio, che può aiutarci a capire l’assenza di confini, a dispetto di quelli fisici, e ad apprezzare un’interezza che è figlia della distanza.