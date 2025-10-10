Riparte a Dolianova la stagione letteraria organizzata dal Circolo di Lettura Dolia con un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla narrativa sarda. Si parte domenica prossima, alle 18, con la presentazione del romanzo di Ciriaco Offeddu “Istella Mea” tra i candidati al Premio Strega 2025. L’autore dialogherà con Stefania Frigau.

La rassegna proseguirà nelle settimane successive con altri cinque incontri. Venerdì 17 ottobre saranno presentati i due libri Pietro Agus “La manutenzione del cuore” e “Ironia della sorte” (47 racconti brevi). Giovedì 24 ottobre sarà la volta di Maria Francesca Chiappe, giornalista e scrittrice, con il romanzo “Uguale per tutti”.

Sabato 26 ottobre, Erre Push, illustratore, fumettista e visual designer presenterà la sua graphic novel “Fàula Birdi”. Sabato 15 novembre, Davide Forte con la sua raccolta di poesie e racconti “Granelli di sabbia”, nata all’interno della colonia penale di Is Arenas. Chiusura venerdì 21 novembre con Vittorio Sanna, giornalista sportivo e autore che presenterà “Il viaggio”.

