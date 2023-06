Oltre quaranta realtà affiliate alla rete Baby and Family: un ricco ventaglio di servizi e attività per le famiglie del territorio. La seconda edizione del Family Friendly Fest è servita anche per promuovere una rete dedicata alle famiglie e a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.

Intensa la due giorni ospitata nella Pineta Baddimanna di Sassari: cinque seminari tematici con esperti in materia di infanzia, adolescenza e genitorialità, un centinaio di laboratori, tante attività. Due giorni di festa all’aria aperta per bambini e ragazzi, vissute dai genitori anche

come occasione di conoscenza e riflessione verso nuove prospettive per la famiglia. Oltre ottanta i contenuti proposti durante il villaggio Family, grazie ad un programma dettagliato con orari specifici che ha consentito alle famiglie di organizzare a loro piacimento le giornate, soddisfando ogni singola esigenza. Nell’ultima giornata del Fest anche una special guest che ha animato i canestri per i bambini sotto il palco, Luca Gandini giocatore della Dinamo Sassari.

“La rete di associati cresce e si rafforza – ha sottolineato Eleonora Cesarani, coordinatrice della rete Baby and Family e consulente progettazione e organizzazione servizi family friendly - ogni nodo è importante e l’unione fa la forza, la forza di una grande squadra per una finalità importante, la promozione del benessere familiare”.

© Riproduzione riservata