Le allieve della Scuola Progetto Danza Senorbì protagoniste a La MaddalenaSi sono esibite nel corso della rassegna “Dance Up”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grande soddisfazione per le allieve della Scuola Progetto Danza Senorbì inserite nella Rassegna di danza “Dance Up” all’interno del programma La Maddalena Isola Europea dello Sport 2025. A La Maddalena sono andate in scena due giornate all’insegna di arte, movimento e spettacolo.
Le ragazze trexentesi accompagnante dalle maestre Debora Marcis e Martina Tronci sono state seguite da coreografi e insegnanti di fama nazionale e internazionale, tra questi Kledi Kadiu (direttore artistico della rassegna e volto noto della danza in Italia soprattutto per le sue partecipazioni a Buona Domenica, C’è Posta per Te e Amici), Dorian Grori (coreografo e docente di danza classica), Thomas Signorelli (coreografo di danza contemporanea) e Laura Vernizzi (ex atleta olimpica, ora coreografa e docente di ginnastica ritmica). La manifestazione di grande prestigio ha rappresentato un momento di crescita e condivisione per tutti gli insegnanti di danza, allievi e per il territorio regionale. Senza classifiche né premiazioni, ma con una grande opportunità per tutti di mettersi in gioco e ricevere consigli da esperti del settore.
A seguito della esibizione sul grande palco, il giorno successivo, gli stessi maestri vip hanno realizzato un’open-class destinato agli iscritti delle varie scuole di danza presenti. «È stata per noi una esperienza bellissima, soprattutto lo stage una preziosa occasione di formazione; non capita tutti i giorni danzare con professionisti che calcano i più importanti palcoscenici d’Italia. Un’occasione unica per imparare nuove tecniche e confrontarsi con esperti di alto livello», hanno detto le ragazze della Scuola di Senorbi.