Grande soddisfazione per le allieve della Scuola Progetto Danza Senorbì inserite nella Rassegna di danza “Dance Up” all’interno del programma La Maddalena Isola Europea dello Sport 2025. A La Maddalena sono andate in scena due giornate all’insegna di arte, movimento e spettacolo.

Le ragazze trexentesi accompagnante dalle maestre Debora Marcis e Martina Tronci sono state seguite da coreografi e insegnanti di fama nazionale e internazionale, tra questi Kledi Kadiu (direttore artistico della rassegna e volto noto della danza in Italia soprattutto per le sue partecipazioni a Buona Domenica, C’è Posta per Te e Amici), Dorian Grori (coreografo e docente di danza classica), Thomas Signorelli (coreografo di danza contemporanea) e Laura Vernizzi (ex atleta olimpica, ora coreografa e docente di ginnastica ritmica). La manifestazione di grande prestigio ha rappresentato un momento di crescita e condivisione per tutti gli insegnanti di danza, allievi e per il territorio regionale. Senza classifiche né premiazioni, ma con una grande opportunità per tutti di mettersi in gioco e ricevere consigli da esperti del settore.

A seguito della esibizione sul grande palco, il giorno successivo, gli stessi maestri vip hanno realizzato un’open-class destinato agli iscritti delle varie scuole di danza presenti. «È stata per noi una esperienza bellissima, soprattutto lo stage una preziosa occasione di formazione; non capita tutti i giorni danzare con professionisti che calcano i più importanti palcoscenici d’Italia. Un’occasione unica per imparare nuove tecniche e confrontarsi con esperti di alto livello», hanno detto le ragazze della Scuola di Senorbi.

