La memoria della Resistenza, dedicata al suo grande esponente sardo, più viva che mai: arriverà venerdì 27 a Cagliari l'anteprima per la dodicesima edizione del Festival Premio Emilio Lussu, scegliendo la sede Anpi di via Piceno 5 nella presentazione di "La staffetta senza nome", scritto a due mani da Jessica Chia e dalla poco nota, ma emblematica, partigiana Sandra Gilardelli. Dalle 18 Chia racconterà il libro, in dialogo con Lorella Villa.

Edito lo scorso anno per Solferino, il testo autobiografico prende avvio da quando Gilardelli, oggi centenaria, era appena diciottenne: nata in una famiglia antifascista e cresciuta nell'Italia devastata da guerra, bombe e sfollamenti, il fortuito incontro con la galassia partigiana la spinge a entrare nella Resistenza a Pian Nava, sul Lago Maggiore.

Prima infermiera improvvisata, poi "staffetta", è incaricata di trasportare messaggi segreti al Comitato di Liberazione Nazionale, in un ruolo silenzioso ed essenziale centrale nella lotta al nazifascismo, eppure rimasto ai margini della narrazione ufficiale. Intrecciando la propria storia con quella del leggendario "tenente Mosca", la protagonista racconta di una vita votata alla liberazione, tra clandestinità, affetti sofferti e dure scelte, restituendo con sguardo lucido e intimo la "Resistenza taciuta", combattuta dalle oltre centomila donne del movimento partigiano, dal contributo enormemente ignorato o sottovalutato.

Il Premio Emilio Lussu, da sempre attento a unire memoria storica, impegno civile e storytelling contemporaneo, offrirà un incontro che il 27 marzo non sarà sola presentazione editoriale, ma un momento di ascolto e riflessione collettiva, portando insieme generazioni diverse a interrogarsi sul presente attraverso le storie, riaccendendo una luce sui valori della libertà e della responsabilità civile.

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