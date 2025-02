La Sardegna è l’Isola dei centenari, una delle terre con il più alto tasso di longevità, dove alcune zone come l’Ogliastra, sono inserite di diritto nelle cosiddette “zone blu”: aree particolari in cui la speranza di vita è più alta rispetto alla media mondiale.

Ma la difficoltà nell’accesso alle cure, la carenza di medici e le criticità che caratterizzano il sistema sanitario sardo stanno intaccando il lusinghiero primato. questo è il tema al centro del convegno “Longevity Economy: tecnologie innovative a supporto della longevità”,organizzato da Sardegna Ricerche, in programma domani alle 9.30 negli spazi dell’Ex Mattatoio – in via Zanfarino 62 – a Sassari.

Un incontro in cui gli esperti intendono affrontare il tema della longevità in modo nuovo, attraverso un proficuo dialogo con imprese, start up e referenti di progetti che uniscono salute, benessere e innovazione. Sullo sfondo idee virtuose, da cercare con cura e se possibile da finanziare, grazie a Sardegna Ricerche, con il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).

«Vogliamo sensibilizzare il tessuto imprenditoriale: far comprendere come le tecnologie innovative siano sempre più indispensabili in campo sanitario», premette Giacomina Cadau di Sardegna Ricerche, responsabile del servizio finanziamenti per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo.

«Soprattutto tra gli over 65 abbiamo un’altissima incidenza di pazienti non autosufficienti. Per questo motivo occorre far ricorso ai nuovi strumenti, come la telemedicina».

Cadau puntualizza: «Le imprese del territorio, la ricerca e le istituzioni devono dialogare, creare delle sinergie. Ecco lo scopo del nostro incontro: sensibilizzare. D’altronde, siamo convinti che si possa trasformare una problematica, ovvero la difficile situazione della nostra sanità, in un’opportunità».

Il tavolo tecnico vedrà gli interventi di Gianni Pes, professore dell'università degli studi di Sassari; di Elisabetta Pusceddu, responsabile della terapia intensiva dell'Arnas Brotzu; di Eleonora Marchi, della Asl di Nuoro; di Giuseppe Capasso, di BPCO Media; di Carlo Usai, Ceo della startup Icarus; di Antonio Solinas, di Abinsula; infine di Giuseppe Serra, responsabile dell'Unità di supporto alla ricerca biomedica di Sardegna Ricerche. Il tavolo sarà moderato da Alessio Tola, delegato dell'università degli studi di Sassari. Prevista la partecipazione del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia.

