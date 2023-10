Il Comune di Porto Torres si prepara ad ospitare una tappa dell’evento internazionale della "Rotta dei Fenici", un itinerario culturale del Consiglio d'Europa e progetto pilota dell'organizzazione mondiale del Turismo, che ha lo scopo di gestire i rapporti con le istituzioni internazionali, europee, nazionali e regionali interessate.

Il meeting è programmato nelle giornate del 20 e 21 ottobre, in occasione del 20° anniversario della Rotta dei Fenici 2003-2023 che si svolgerà a Cabras, nelle date del 19 e 20 ottobre, dedicato al XVI Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici- Assemblea Generale Internazionale 2023.

Un incontro culturale che nasce in virtù della posizione geografica di Porto Torres e della sua storia legata alle antiche civiltà.

L’adesione promossa dal presidente del consiglio comunale, Franco Satta, e proposta dall’assessore alla Cultura Maria Bastiana Cocco, vede la partecipazione del Comune turritano con un progetto di valorizzazione dell'Isola dell'Asinara, oggi Parco Nazionale, e della città romana di Turris Libisonis.

Alcune teorie, infatti, indicano l’Asinara come isola di Melqar, denominazione attribuita dai marinai fenici in onore del culto della divinità che proteggeva i commerci e segnava con testimonianze sacre e materiali le zone di pertinenza fenicia e cartaginese, poi rinominata dai Romani, sostituendo l’antico appellativo Fenicio-Punico con quello più congeniale ai romani stessi, ma conservando la peculiarità di buon auspicio per la protezione dei bastimenti, dei marinai e dei negotiatores, Herculis Insula, l’isola di Ercole.

