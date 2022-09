Nuova realizzazione da record per Maurizio Lampis. Il celebre “brick builder” sardo ha riprodotto la piazza San Marco di Venezia con 170.000 mattoncini Lego nell'ambito del progetto “El Paron de Casa”, durato otto mesi, che vede gemellati Veneto e Sardegna.

"Da oggi inizia la ricerca di partner istituzionali, supporter e sponsor - evidenzia Vittorio Baroni, coordinatore del progetto - con l'obiettivo di esporre a Venezia l'opera di Maurizio Lampis. Vogliamo farla conoscere soprattutto ai bambini delle scuole perché il metodo costruttivo dei mattoncini Lego sviluppa ingegno e abilità ed esprime valore pedagogico, educativo e psicologico".

"Piazza San Marco rappresenta uno dei luoghi simbolo della bellezza italiana e dopo aver realizzato la Fontana di Trevi - dice Lampis - volevo dar continuità con un diorama importante e di prestigio come la rappresentazione di uno scorcio di Venezia".

"L'opera - racconta Lampis - è iniziata l'8 gennaio e ha quindi richiesto 8 mesi e 170.000 mattoncini Lego per il suo completamento. Ho iniziato a costruire per prima cosa le Procuratie, poi la piazza e in sequenza il Campanile di San Marco e per finire la Basilica".

"Mi aspetto tanto da quest'opera - conclude Lampis - sia per l'importanza che riveste nel mondo una città simbolo come Venezia sia per lo sforzo che c'è stato dietro un diorama grande 270 centimetri di lunghezza x 105 di larghezza x 140 di altezza. Il mio sogno è quello di portarla a Venezia e mostrarla a tutti".

