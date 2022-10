L’Istituto Sandro Pertini di Cagliari apre le sue porte e mette in mostra disegni, abiti e accessori realizzati dagli alunni: l’appuntamento è fissato per sabato 8, nella sede di via Vesalio, dalle 16 alle 21.

La scuola cagliaritana partecipa infatti all’evento nazionale “Notte della Moda” proposto dalla Rete TAM, che si svolge in contemporanea in numerosi istituti della penisola.

Il progetto è finalizzato a mettere in evidenza le capacità degli studenti e degli istituti tecnici e professionali, il loro ruolo fondamentale in un settore in cui tradizione e innovazione si intrecciano per una nuova elaborazione delle eccellenze del Made In Italy.

Nei locali della sede centrale, in via Vesalio, verranno esposti i lavori realizzati dagli alunni all’interno degli attrezzatissimi laboratori sartoriali della scuola, questi saranno quindi visibili a tutti coloro che vorranno visitare la mostra: "Tutto quello che sarà esposto è frutto del lavoro degli studenti e degli insegnanti del corso Industria e Artigianato per il Made in Italy”, spiega la Dirigente Scolastica Sara Sanna.

"Si tratta di un centinaio di alunni e alunne di diverse età, suddivisi in 12 classi, che studiano e realizzano capi e accessori moda ma non solo – continua -. Abbiamo infatti diverse collaborazioni importanti in essere, una di queste ci ha portato a realizzare abiti di scena per il teatro lirico di Cagliari. Per questo evento ci attendiamo una importante presenza di studenti delle scuole medie inferiori ai quali è importante far comprendere come la nostra proposta formativa possa creare ampie opportunità di scelta per il loro futuro”.

