Le celebrazioni per il trentennale della scomparsa di Gian Maria Volonté si chiuderanno a La Maddalena col secondo atto del festival “La Valigia dell’Attore”, in programma dal 6 all’8 dicembre.

L’ultimo omaggio a uno degli attori più amati della storia del cinema italiano andrà in scena nei giorni dell’anniversario della morte, avvenuta il 6 dicembre del 1994, chiudendo un anno ricco di eventi, retrospettive e incontri in sua memoria, in Italia e all’estero.

Protagonista della serata inaugurale il documentario “Volonté - L’uomo dai mille volti”, diretto da Francesco Zippel, che attraverso immagini e filmati inediti, e le interviste a personalità del calibro di Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Marco Bellocchio e Margarethe von Trotta, restituisce un ritratto a tutto tondo dell’attore, raccontandone le sfide, i successi e l’eredità che ha lasciato ai grandi interpreti contemporanei. Alla serata, introdotta da Boris Sollazzo e Fabio Ferzetti, parteciperanno il regista Francesco Zippel, Angelica Ippolito e Felice Laudadio: appuntamento alle 20.45 alla Sala Primo Longobardo.

Nella stessa location, e alla stessa ora, la tre giorni proseguirà con la proiezione del film “La mort de Mario Ricci” (1983), di Claude Goretta, valso a Volonté il Premio per la Migliore Interpretazione Maschile al Festival di Cannes: la pellicola, poco distribuita all’epoca, è stata ritrovata dopo anni e sarà proiettata nella sua versione originale in francese con sottotitoli in italiano. La serata sarà arricchita dalla partecipazione di Mauro Berardi, produttore del celebre “Il Caso Moro” con Volonté, Jacopo Onnis, ex giornalista Rai, e i direttori del circuito “Le Isole del Cinema” (a cui appartiene “La Valigia dell’Attore”) Marco Navone (“Una notte in Italia”, Tavolara), Sante Maurizi (“Pensieri e parole”, Asinara) e Gianfranco Cabiddu (“Creuza de ma”, Carloforte).

La giornata conclusiva, in programma al Mercato Civico di Piazza Garibaldi a partire dalle 10, prenderà il via con un omaggio musicale a cura del trio composto da Jacqueline Demuro (voce), Veronica Satta (voce) e Piergiulio Manzi (chitarra), che anticiperà una serie di incontri letterari coordinati da Fabrizio Deriu e dedicati alle ultime pubblicazioni editoriali su Gian Maria Volonté. Tra gli ospiti Ferruccio Marotti, professore emerito dell’Università di Roma “La Sapienza” e primario fautore dell’esperienza didattica del ValigiaLab nel 2010, e Antonio Medici, direttore della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” sostenitrice del ValigiaLab dal 2013.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

© Riproduzione riservata