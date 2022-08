Nata 25 anni fa per coltivare il "vivaio" dei Gremi, la Faradda dei Mini Candelieri a Sassari segna l'inizio della dieci giorni che porta alla Discesa dei Candelieri del 14 agosto. Questa sera 14 mini ceri sono partiti da porta Sant'Antonio per arrivare sino al piazzale di Santa Maria. Sotto gli occhi orgogliosi dei parenti, ammirati dei turisti e invidiosi dei bambini e delle bambine che vorrebbero imitarli.

In tutto 180 bambini fra i 3 e i 14 anni. I Piccapietre hanno sfilato con due Mini candelieri, come i Viandanti, i Braccianti e i Sarti. Un cero a testa per Muratori, Fabbri, Falegnami, Ortolani, Macellai e Autoferrotranvieri.

Tra i capo candeliere anche due ragazze, Ires Pirastru per i Piccoli Muratori e Noemi Ruda per i piccoli Ortolani. Diverse le bambine tra i portatori, impegnate come i maschietti in un compito faticoso: far ballare il cero secondo le direttive del Capo Candeliere e al ritmo dei tamburi.

