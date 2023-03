La cultura sarda è in lutto. E’ morto nel pomeriggio Nino Nonnis, autore teatrale di numerosi testi rappresentati anche all’estero e in importanti festival regionali e nazionali. È stato anche autore di monologhi umoristici che ha interpretato in prima persona.

Originario di Sindia, aveva 76 anni. Ma dall’età di 6 anni ha vissuto a Cagliari, dove ha studiato e svolto i mestieri mestieri più disparati prima di intraprendere la carriera di insegnante elementare.

Come attore cinematografico ha partecipato al film Tutto torna di Enrico Pitzianti, per il quale ha collaborato ai dialoghi, e interpretato la parte del protagonista nel corto Benvenuto Khalid di Peter Marcias. Ha pubblicato diversi libri: Grazia a Maria (L’Effimero Meraviglioso); Le puoi leggere anche in tram (L’Effimero Meraviglioso); A biliardino non gioca più nessuno (Grafica del Parteolla); Racconti non di solo sesso (L’Effimero Meraviglioso); Hanno ucciso il bar Ragno (Cuec); Una donna tutta d’un pezzo (Aìsara).

