Da oggi in libreria ‘’Io sono innocente’’, il libro di Beniamino Zuncheddu e del suo avvocato difensore Mauro Trogu che racconta la vicenda giudiziaria dell’allevatore di Burcei assolto dopo 33 anni di carcere.

Un uomo incarcerato ingiustamente, un avvocato che ha lottato per la sua libertà: è il sottotitolo di “Io sono innocente’” il libro che esce oggi per De Agostini dedicato alla vicenda giudiziaria balzata alle cronache dopo l’avvio del processo di revisione per la strage di Sinnai del 1991.

«Con questo libro – dice l’avvocato Mauro Trogu - abbiamo pensato di dare un contributo alla discussione sulla Giustizia in Italia».

«Una vicenda – prosegue Trogu – dove tante persone hanno sofferto e svolto il loro lavoro. Sicuramente pensando di farlo nel migliore dei modi, ma forse sbagliando».

Ma non solo. Per l’avvocato Trogu «’è stata una grande esperienza umana: dopo anni passati a parlare di prove e fatti processuali, ho conosciuto aspetti della vita in carcere che mi hanno lasciato senza parole. Beniamino, un uomo semplice, ha avuto la forza di superarli con grande dignità»’.

