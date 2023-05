Si terrà venerdì 5 maggio, al Delta Center con inizio alle 17.30, la prima olbiese de l'"Introduzione alla grammatica gallurese” curata dallo studioso Emilo Aresu. Dalla fonetica all'ortografia, dalla morfologia alla sintassi, il volume è la prima grammatica organica del Gallurese, “il primo studio analitico ad ampio spettro per avvicinarsi allo studio - come recita la prima di copertina scritta dal presidente del centro linguistico A.P.A , Giovanni Mureddu - e alla corretta scrittura di una lingua euromediterranea antica ma, per molti versi, ancora sconosciuta”.

L’opera, edita da Taphros, un corposo volume di 488 pagine, è corredata da centinaia di esempi verbali e lessicali e da una serie di letture graduali e inoltre, sottolinea Mureddu, “getta le basi per uno studio più coerente e condiviso dell'intero sistema linguistico sardo settentrionale, che comprende, insieme al Gallurese, anche l'Anglonese, il Sassarese, e non esclude l'isulanu de La Maddalena”.

L’autore, con un intervento al I Convegno Internazionale organizzato a Palau dall'Accademia della Lingua Gallurese, nel 2013 ha intrapreso la propria ricerca diretta a sovvertire il punto di vista tradizionale sulle lingue settentrionali dell'Isola. L'anno successivo, sempre per Taphros, ha pubblicato “Sardegna Corsica Sicilia. La lingua dei Galluresi sulla rotta delle grandi civiltà del Mediterraneo”, seguito, nel 2017, dal “Dizionario minimo Sardo Corso Siciliano. Corrispondenze nel Gallurese”. Dal 2018 tiene corsi di grammatica Gallurese, equiparati allo studio e all'insegnamento delle lingue straniere e ha fatto parte della Commissione indicata dalla Regione per la standardizzazione ortografica del Gallurese, dell'Anglonese e dell’Isulanu di La Maddalena.

