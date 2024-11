La spiritualità e la medicina dei nativi americani. Di questo e di tanti altri aspetti della cultura degli indiani d’America si parlerà sabato prossimo al Circolo Dolia nell’incontro con Paolo Piu Cortis, giornalista, scrittore e docente di lingua inglese che per oltre 10 anni ha vissuto nelle riserve irochesi e algonchine del Nord America e tra i Maya e gli Atzechi in Messico.

Un lungo periodo che ha permesso a Piu-Cortis di conoscere e approfondire la conoscenza della cultura e delle tradizioni dei popoli indigeni. L’autore che in questi anni ha tenuto incontri e conferenze nelle scuole e nelle università e partecipato a diverse trasmissioni televisive, risponderà a domande e curiosità dei presenti. l’appuntamento è per le 17.30 . L’incontro rientra nelle iniziative per finanziare la ristrutturazione del Circolo di lettura Dolia, uno dei pochissimi presenti in Sardegna, fondato nel 1900.

