Nella biblioteca comunale di Sinnai si è tenuto il terzo appuntamento di “Incontri di montagna”, la rassegna tematica ideata da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) che unisce sport, natura e tutela ambientale.

Presentata l’autobiografia di Tullio Frau (69 anni), atleta non vedente di Gonnoscodina residente da anni a Pordenone che è venuto in Sardegna per prendere parte all’evento e parlare del suo “La volontà non ha barriere”.

Frau è uno dei pochissimi ultratrailer e ultramaratoneti non vedenti al mondo. I suoi racconti hanno garantito tanti viaggi ai presenti: montagne italiane, Iran, Stati Uniti, Israele, deserti, luoghi innevati e ovviamente la sua amata Sardegna.

Vendute numerose copie del libro, il ricavato andrà in beneficienza per le attività di prevenzione dalla cecità e delle patologie oculari portate avanti dallo I.A.P.B. Italia Onlus (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità).

Coprotagonista della serata Simone Scalas (36 anni), giovane atleta non vedente della Sportiva Uta 2000 con all’attivo tante gare, tra cui ultramaratone e ultratrail, nonostante si sia approcciato al podismo solo cinque anni fa. Un ulteriore contributo è arrivato dalla platea da parte di Davide Capita, un altro podista non vedente della Cagliari Atletica Leggera che da diversi anni gareggia in pista e su strada, fresco però di una bella esperienza sui sentieri. Interventi anche dei podisti-guida Antonello Soriga e Melania Deidda.

Gli organizzatori si sono detti pienamente soddisfatti dal numero dei presenti, quasi il tutto esaurito. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 20 gennaio 2023 e avrà come protagonista Carlo Coni, che ha compiuto il periplo della Sardegna in kayak, senza supporto, in totale autosufficienza idrica e alimentare.

