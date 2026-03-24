Solista di grande carisma, raffinato interprete cameristico e docente di rara ispirazione: il violinista Dejan Bogdanovich, salirà sul palcoscenico dello storico Teatro Verdi di Sassari giovedì 26 marzo alle 20.30. Il concerto rientra nella rassegna “I grandi interpreti della musica”, curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

Il violinista di origine serba, accompagnato dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra – Konzertmeister Guglielmo De Stasio – proporrà al pubblico due capolavori della musica: l’Ottetto per violino e archi in si bemolle maggiore di Max Bruch e il Concerto in mi minore per violino e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy. Bogdanovich suona due strumenti di eccezionale valore: un violino di Franco Simeoni e uno della scuola di Andrea Guarneri.

Riconosciuto a livello internazionale come solista di riferimento, fin da quando aveva 8 anni Dejan Bogdanovich ha conquistato pubblico e critica grazie a una padronanza strumentale assoluta, a una profonda conoscenza degli stili e a un suono di straordinaria bellezza, uniti a una capacità interpretativa che coglie l’essenza più intima della musica, tanto da essere soprannominato "il genio del colore".

Formatosi alla prestigiosa scuola violinistica russa, è stato allievo di Viktor Tretijakov al Conservatorio Čajkovskij di Mosca, che ne ha lodato l’originalità delle idee musicali, la completezza artistica e la visione creativa. Nato in una famiglia di famosi artisti e intellettuali, cresce in un ambiente profondamente permeato dalle arti figurative e dalla cultura europea.

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